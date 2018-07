Vláda podporila sedem investícií stimulmi za takmer 30 mil. eur

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 11. júla (TASR) - Investičnú pomoc pre sedem spoločností schválila v stredu vláda na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Tieto firmy chcú na Slovensku preinvestovať spolu vyše 125 miliónov eur, štát im poskytne pomoc predovšetkým vo forme úľavy na dani. Celková výška schválenej investičnej pomoci predstavuje 29,5 milióna eur.Stimuly sú podľa rezortu hospodárstva v súlade so stratégiou znižovať regionálne rozdiely a podporovať investície s vyššou pridanou hodnotou. Štyri investície smerujú do najmenej rozvinutých okresov (NRO), kde vznikne vyše 600 pracovných miest.Dve spoločnosti, Mubea v Kežmarku a Brose v Prievidzi, prinesú podľa MH aj pridanú hodnotu v podobe výskumných a vývojových aktivít. V prípade investície do rozšírenia spoločnosti Brose minister Peter Žiga (Smer-SD) pripomenul, že ide o investíciu do hornonitrianskeho regiónu, kde sa diskutuje o transformácii tejto baníckej oblasti. Upozornil aj na investíciu spoločnosti Vigour v Prešove, kde vznikne centrum strategických služieb a v rámci neho pracovné miesta pre odborníkov z IT oblasti.Najväčšia z aktuálne schválených investícií v rámci NRO je tá od nemeckej spoločnosti Mubea. Táto firma, ktorá je podľa MH jedným zo svetových lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a ďalších produktov pre automobilový priemysel, postaví v priemyselnom parku v Kežmarku nový závod. Na Slovensku chce investovať 51 miliónov eur. Vláda súhlasila s jej žiadosťou o investičnú pomoc vo výške takmer 15 miliónov eur. Z celkového počtu 504 nových pracovných miest bude 115 v rámci výskumných a vývojových aktivít.vysvetlil Žiga.Spoločnosť Adient v Lučenci plánuje rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel. Vďaka tomu by malo v tomto okrese, patriaceho do skupiny najmenej rozvinutých, vzniknúť 105 nových pracovných miest. Investícia firmy do rozšírenia by mala dosiahnuť 3,5 milióna eur a výška pomoci môže dosiahnuť 1,15 milióna eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a daňovej úľavy.V Lučenci by mal vyrásť aj nový závod spoločnosti Memolak za 600.000 eur. Firma tu chce upravovať kovové materiály kataforéznym lakovaním. Výška pomoci by v tomto prípade mala byť 191.666 eur na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, vo forme úľavy na dani z príjmu si budú môcť uplatniť maximálne 38.334 eur.Nové pracovné miesta majú vzniknúť aj v Sabinove, a to vďaka investícii do rozšírenia spoločnosti EMI-Sabinov, ktorá sa venuje výrobe textílií a odevov. Firma chce do novej prevádzky investovať 742.000 eur, poskytnutá pomoc by mala byť do výšky 300.000 eur.V súvislosti s rozšírením závodu spoločnosti Brose na výrobu komponentov pre automobilový priemysel by malo podľa MH na hornej Nitre vzniknúť 350 nových pracovných miest. Z nich bude približne 100 vytvorených v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť plánuje dať na rozšírenie viac ako 57 miliónov eur. Vo forme úľavy na dani z príjmu si bude môcť uplatniť maximálne 6,5 milióna eur. Vláda súhlasila aj so sumou 1,6 milióna eur na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetok.Podporu od štátu získalo aj rozšírenie hutníckeho priemyslu v Žarnovici, kde má vyrásť nový závod rakúskej spoločnosti Neuman Aluminium. V novej fabrike chcú vyrábať autodiely z hliníka, ako napríklad vodiace lišty pre strešné okná automobilov. Ide o investíciu vo výške 11,5 milióna eur. Investičné stimuly pre túto spoločnosť budú v celkovej výške 3,9 milióna eur. Prácu na Pohroní by malo vďaka tejto firme získať do konca budúceho roka 215 ľudí.