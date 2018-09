Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude vo Svidníku

Na snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos, podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. septembra (TASR) – So šnúrou výjazdových rokovaní pokračuje vláda aj v septembri, v utorok bude zasadať vo Svidníku. Venovať sa bude realizácii akčného plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do najmenej rozvinutých regiónov Slovenska.Vládny kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur. Najviac financií - 150.000 eur, má smerovať na rekonštrukciu miestnych komunikácií vo Svidníku, ďalších 120.000 eur by malo ísť na vybudovanie nadjazdu nad štátnou cestou v Giraltovciach.Finančné prostriedky pôjdu napríklad aj na zakúpenie pacientskych lôžok pre pacientov vo Svidníku, výmenu chrámových dverí pravoslávneho chrámu Svätej Trojice vo Svidníku, vybudovanie parkovísk či chodníka pre bezbariérový prístup v Giraltovciach. Vláda bude rokovať aj o prerozdelení financií na výstavbu detského ihriska, rekonštrukciu areálu cintorína či obnovu miestnych komunikácií.Vláda sa bude v utorok zaoberať aj monitorovacou správou plnenia stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za vlaňajší rok. Zo správy vyplýva, že zo 142 aktivít a opatrení, ktoré sa mali realizovať v roku 2017, zodpovedné subjekty splnili, prípadne priebežne plnia 75. Ďalších 58 opatrení je vo fáze prípravy implementácie a deväť aktivít sa nenaplnilo. Zaoberať sa budú aj návrhom na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu.S výjazdovými rokovaniami v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil o mesiac – 3. mája, vláda zasadla v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, 30. mája vo Fiľakove a o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali aj 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove.