Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadne v Bardejove

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Bardejov 10. apríla (TASR) - Vláda v stredu absolvuje druhý deň dvojdňového výjazdu na severovýchode krajiny v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Po tom, čo v utorok (9. 4.) rokovala v Medzilaborciach, v stredu zasadne v Bardejove. Vládny kabinet sa tu bude venovať priebežným informáciám o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Bardejov.Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur, ktorý má byť uvoľnený do 31. mája. Najviac financií, 264.000 eur, by malo ísť na výstavbu dopravného ihriska a revitalizáciu súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici v Bardejove. Obec Hažlín by mala získať 30.000 eur na výstavbu komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe, Kríže 44.000 eur na rekonštrukciu cesty k pamätníku SNP a Fričkovce 20.000 eur na obstaranie kolesového nakladača s príslušenstvom na udržiavacie práce v obci.Vláda by mala vyčleniť financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií, rekonštrukciu kultúrnych domov či na úpravy cintorínov. Finančnú pomoc by mali dostať aj viaceré cirkvi, cirkevné zbory, športové kluby a zväzy. Na reštaurovanie novoobjavenej gotickej brány z druhej polovice 15. storočia v Bazilike sv. Egídia v Bardejove by mala Rímskokatolícka farnosť sv. Egídia získať 30.000 eur. Vláda by mala podporiť celkovo 79 projektov.Počas zasadnutia sa bude vládny kabinet zaoberať aj Správou o činnosti splnomocnenca vlády pre rómske komunity za rok 2018. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd) uplynulý rok osobne navštívil 78 lokalít s marginalizovanými rómskymi komunitami, zúčastňoval sa tiež dôležitých rokovaní v lokalitách postihnutých napríklad mimoriadnou situáciou v dôsledku požiaru či ohrozenia zdravia zlou technickou kvalitou stavieb.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V utorok vláda zasadala v Medzilaborciach.