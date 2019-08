Vláda pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadne v Buzitke

Na snímke zľava starosta obce Kokava nad Rimavicou Ján Chromek, podpredseda vlády SR Richard Raši a predseda vlády SR Peter Pellegrini počas výjazdového rokovania vlády SR v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár 27. augusta 2019. Foto: TASR - Ján Krošlák Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava/Buzitka 28. augusta (TASR) – Vláda pokračuje vo svojich výjazdových rokovaniach po Slovensku. Po utorku (27. 8.), keď zasadala v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár, sa ministri v stredu stretnú v obci Buzitka v okrese Lučenec. Vládny kabinet sa bude venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Lučenec.Kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. septembra. Najviac financií – 130.000 eur - by malo ísť na nákup multifunkčného zametacieho stroja pre verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.Na zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu by mala obec Lovinobaňa získať 40.000 eur, obec Tomášovce by mala dostať príspevok 70.000 eur na rekonštrukciu budovy skladu a zámočnícku dielňu v rámci podniku sociálnej ekonomiky.Zhodne po 20.000 eur by mala vláda prideliť obci Polichno na obnovu budovy bývalej sýpky, obci Podrečany na rekonštrukciu materskej školy či obci Lipovany na obnovu fasády obecného úradu a cintorína.Viaceré obce získajú finančné príspevky na rekonštrukciu obecných úradov i obnovu miestnych ciest a komunikácií. Celkovo by malo byť podporených 52 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či občianske združenia.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). V utorok (27. 8.) zasadala v Kokave nad Rimavicou.