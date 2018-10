Vláda pokračuje vo výjazdových zasadnutiach v regiónoch

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (vpravo) sa na výjazdovom rokovaní vlády v Kežmarku stretol s reštituentmi z Javoriny 23. októbra 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 24. októbra (TASR) - Vládny kabinet bude v stredu (24.10.) pokračovať vo výjazdových rokovaniach v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Vláda zasadne v Rožňave a venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu tohto regiónu.Kabinet bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur do 30. decembra tohto roku. Najviac financií – 250.000 eur má ísť na rekonštrukciu časti chodníka na Námestí baníkov v Rožňave. Toto mesto by malo dostať aj 50.000 eur na úpravu priestranstva pred Fontánou pri baníckych kahancoch a 15.000 eur na rekonštrukciu oplotenia školského ihriska Základnej školy Juraja Hronca. Vláda by mala odsúhlasiť aj finančný príspevok vo výške 30.000 eur pre obec Slavošovce na rekonštrukciu javiska, sociálnych zariadení a vybavenie sály kultúrneho domu.Financie pôjdu napríklad aj na výstavbu chodníkov a obnovu obecných komunikácií, rekonštrukciu domu smútkov, obnovu korýt potokov v obciach Silická Brezová a Hrušov, výmenu strešných krytín či obnovu budovy baníckej histórie v obci Drnava. Na rekonštrukciu chodníka pre peších pozdĺž hlavnej cesty v obci Gočovo by mal vládny kabinet vyčleniť 35.000 eur.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 26. februára, kedy navštívila okres Rimavská Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.Zrekonštruovaný vládny kabinet už pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) prišiel 4. apríla do okresu Sabinov, 5. apríla ministri rokovali v Prakovciach v Gelnickom okrese. Ďalší dvojdňový výjazd sa uskutočnil 3. mája, vláda zasadala v okrese Vranov nad Topľou, 4. mája v okrese Trebišov. Koncom mája (30.5.) sa uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády na juhu stredného Slovenska, vo Fiľakove, o deň neskôr vo Veľkom Krtíši. Ministri rokovali 3. júla v Medzilaborciach a o deň neskôr v Bardejove.Po letnej prestávke zasadala vláda 18. septembra vo Svidníku. Ďalšia dvojica výjazdových rokovaní bola 3. októbra v obci Ploské v okrese Košice-okolie. O deň neskôr mala vláda zasadnúť v Sobranciach. Presunula sa však do neďalekej obce Lekárovce, ktorou sa prehnala 3. októbra veterná smršť. Doteraz posledné rokovanie v regióne sa uskutočnilo v utorok 23. októbra v Kežmarku.