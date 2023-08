Vláda ponúka samosprávam odpustenie covidových pôžičiek a vyplatenie 54 miliónov eur (video)

Platenie preneseného výkonu štátnej správy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rokovanie aj o budúcoročnom rozpočte

18.8.2023 (SITA.sk) - Vláda ponúka samosprávam odpustenie covidových pôžičiek vo výške 152 miliónov eur a vyplatenie 54 miliónov pre samosprávy, podľa kľúča na ktorom sa ony samé dohodnú. Na tlačovej konferencii to uviedol poverený predseda vlády Ľudovít Ódor. Okrem toho kabinet samosprávam ponúka aj individuálnu pomoc pre konkrétne samosprávy, ktoré ju potrebujú.Ódor uviedol, že je to s ohľadom na stav verejných financií. „Čím skôr sa dohodneme, tým skôr vieme sprocesovať tie úkony, aby sa samosprávy k tým peniazom aj dostali," povedal šéf vládneho kabinetu.Predseda SK8 Jozef Viskupič uviedol, že okrem odpustenia covidových pôžičiek či kompenzácií cien energií vo výške 54 miliónov eur sa dohodli i na tom, že Ódor sa pozrie na platenie preneseného výkonu štátnej správy.Dodal, že so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) Úniou miest Slovenska (ÚMS) majú dohodu, že samosprávne kraje nebudú dostávať z kompenzačného mechanizmu 30 percent, pretože sa vzdali piatich percent v prospech miest a obcí, ktoré by inak mali dostať 70 percent. Verí v pozitívne stanovisko zástupcov samosprávnych krajov k ponuke.Predseda ZMOS Jozef Božik uviedol, že aj to týchto bodoch bude online rokovať 140-členná rada ZMOS-u. Božik dodal, že nevie, aké bude stanovisko rady, avšak vníma posun v rokovaniach. Je presvedčený o tom, že premiér chce samosprávam pomôcť.„Táto ponuka je pre nás veľmi dobrá ponuka na rokovanie," skonštatoval. Dodal, že považuje za vhodné sa k tejto ponuke vyjadriť čo najskôr, keďže premiér prisľúbil, že v prípade rýchlej a efektívnej dohody bude rýchle a efektívne aj riešenie.Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček skonštatoval, že ponuka ich teší, najmä odpustenie covidových pôžičiek. Prisľúbil, že sa pokúsia presvedčiť svoje členstvo, aby ponuku akceptovalo a verí, že budú súhlasiť. Pripomenul však, že je potrebné rokovať aj o budúcom roku a budúcoročnom rozpočte.