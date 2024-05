Vláda posunula do parlamentu akčný plán o zastavení bezdomovectva, ktorý predložilo ministerstvo práce

Globálne a čiastkové ciele

29.5.2024 (SITA.sk) - Akčný plán o zastavení bezdomovectva posunul kabinet do parlamentu. Vláda SR v stredu schválila Akčný plán na roky 2024 až 2026 k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva , ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jeho hlavným cieľom je do roku 2030 ukončiť na Slovensku bezdomovectvo. Zlepšiť by sa mala prevencia ale aj prístup k zdravotnej a sociálnej starostlivosti, podporiť zamestnávanie ľudí bez domova či zvýšiť ich dostupnosť bývania.Na pomoc ľuďom bez domova sa podľa návrhu použije 96 miliónov eur.„Akčný plán obsahuje rozpracované globálne a čiastkové ciele do úrovne opatrení a aktivít, ktoré majú zadefinované merateľné ukazovatele, zodpovedných gestorov a partnerov a identifikácie potrebných finančných nárokov a vhodných zdrojov na ich pokrytie," uvádza sa v dokumente.Plnenie stanovených opatrení sa bude každoročne vyhodnocovať zodpovednými subjektmi a jednotlivými nositeľmi úloh.Akčný plán bol vytvorený spolu so stálou expertnou pracovnou skupinou, ktorej členmi sú zástupcovia zainteresovaných orgánov štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, ako aj zástupcovia mimovládneho neziskového sektoru, pôsobiaceho v oblasti práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova.„Podstatou ukončovania bezdomovstva je, aby každý človek bez domova mal možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života,” uvádza akčný plán.Opatrenia podporia terénne programy na vyhľadávanie osôb ohrozených stratou bývania či poskytnú bezplatné dlhové, rodinné a právne poradenstvá s nízkoprahovým prístupom.Predkladaný materiál tiež sľubuje zlepšenie podporných psychologických, psychiatrických, terapeutických služieb pre ľudí bez domova, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pri chronických ochoreniach alebo prípravu a realizáciu projektov zameraných na zdravotné ošetrenie ľudí na ulici ambulantnou aj terénnou formou.