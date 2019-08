Vláda požiadala lídrov EÚ, aby znovu prerokovali podmienky brexitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. augusta (TASR) - Vláda britského premiéra Borisa Johnsona opäť naliehala na lídrov Európskej únie, aby znovu prerokovali podmienky brexitu, informovala agentúra AFP. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) si podľa vlády vyžadujú zmenu prístupu.Johnson, ktorý sa funkcie ujal 24. júla, povedal, že chce, aby Spojené kráľovstvo EÚ opustilo na základe dohody. Jej súčasné podmienky sú však podľa neho neprijateľné a ak to bude nevyhnutné, Británia z Únie 31. októbra vystúpi bez dohody.Britský minister pre brexit Steve Barclay v článku uverejnenom v nedeľníku Mail on Sunday povedal, že voľby do Európskeho parlamentu zmenili politickú dynamiku a vyzval lídrov EÚ, aby upravili mandát hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.Barclay pripomenul, že od posledného schválenia Barnierovho mandátu sa vymenilo 61 percent poslancov EP zo všetkých členských krajín a taký zásadný posun poukazuje na potrebu zmeny prístupu.Barnier musí podľa ministra pre brexit na lídrov EÚ naliehať, aby túto skutočnosť v prípade, že chcú dohodu, zvážili a umožnili mu rokovať spôsobom, ktorý dospeje k spoločnému záujmu so Spojeným kráľovstvom. Inak bude nasledovať brexit bez dohody.Bývalá britská premiérka Theresa Mayová odstúpila po tom, ako sa jej nepodarilo získať v britskom parlamente podporu pre ňou vyrokovanú dohodu o brexite. Lídri EÚ opakovane uviedli, že text dohody znovu otvárať nebudú.