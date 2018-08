Vláda pracuje na odstránení rasovej diskriminácie

Na ilustračnej snímke zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas výjazdového rokovania vlády SR v Bardejove 4. júla 2018. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 22. augusta (TASR) - Slovensko pracuje na zbere štatistických údajov o rasovej diskriminácii, boji proti organizáciám, ktoré ju rozširujú, aj na zlepšení možností integrácie migrantov. Vyplýva to z materiálu, v ktorom jednotlivé ministerstvá reagujú na odporúčania a obavy Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie. V stredu ho schválila vláda. Odobrila tiež piatu správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v SR.Výbor OSN napríklad Slovensku vyčítal, že "napriek prevahe rasovej diskriminácie voči rôznym národnostným menšinám, najmä voči Rómom, moslimom a osobám afrického pôvodu, zmluvný štát neposkytol informácie o počte podaných sťažností, vyšetrovaní a sankcií uložených v prípadoch rasovej diskriminácie". Túto oblasť zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré napísalo, že na zbere a vyhodnotení relevantných štatistických prípadov pracuje.OSN tiež odporúča, aby Slovensko bojovalo proti organizáciám a činnostiam, ktoré podnecujú a podporujú rasovú diskrimináciu, a zabezpečilo stíhanie financovania takýchto organizácií a aktivít a účasti na nich. Podľa ministerstva vnútra túto agendu zabezpečuje Národná protiteroristická jednotka v rámci Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru.Na záujem výboru o integračnú politiku vo vzťahu k vzdelávaniu, zamestnanosti, bývaniu a zdravotnej starostlivosti migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov odpovedal napríklad rezort práce. Uviedol, že pri príprave Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 zohľadnil pojem cudzinec a zaradil cudzincov k skupinám, pre ktoré je určený segment sociálneho nájomného bývania. Plánuje tiež rozšíriť možnosť získať peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na osoby, ktorým SR poskytla doplnkovú ochranu.Záverečné odporúčania k správe výbor zverejnil 8. decembra 2017 a požiadal Slovensko, aby mu do roka poskytlo informáciu o ich implementácii.Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov Slovensko podpísalo a ratifikovalo v roku 2001. Platnosť charta nadobudla o rok neskôr. Chráni bulharčinu, chorvátčinu, češtinu, nemčinu, maďarčinu, poľštinu, rómčinu, rusínčinu, ukrajinčinu a jidiš.