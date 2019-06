Vláda pre okres Stropkov rozdelila takmer 1,2 milióna eur

Výjazdové rokovanie vlády SR v Stropkove 25. júna 2019. Na snímke z TK po zasadnutí vlády SR zľava ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, uprostred predseda vlády SR Peter Pellegrini, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza a vpravo prednosta Okresného úradu Stropkov Alfonz Veselý. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stropkov 25. júna (TASR) – Vláda SR počas utorkového výjazdového rokovania v Stropkove rozdelila pre mesto a obce takmer 1,2 milióna eur. Pôvodne malo ísť o jeden milión eur, túto sumu však počas rokovania kabinet zvýšil. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Stropkov, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy. Uvoľnené majú byť do 31. augusta.uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Najviac financií z miliónového balíka ide pre mesto Stropkov. Po 100.000 eur by malo ísť na výmenu technológie na zimnom štadióne, vybudovanie príjazdovej komunikácie do Hnedého priemyselného parku a na vybudovanie novej miestnej komunikácie spájajúcej ulice Nový riadok a Akad. Pavlova.Vláda tiež schválila financie na obstaranie zariadenia obecnej a školskej kuchyne v obci Breznica. Na tento zámer je vyčlenených 32.000 eur. Obec Bukovce na obstaranie konvektomatov a umývačky riadu pre základnú a materskú školu získala 30.000 eur, obec Miňovce získala 25.000 eur na výmenu strechy na budove obecného úradu.Kabinet vyčlenil aj financie pre viacero obcí na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov. Finančnú pomoc dostali aj viaceré cirkvi a športové zväzy a kluby.