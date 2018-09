Vláda prerokuje Národný investičný plán

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a infromatizáciu Richard Raši. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. septembra (TASR) - Prioritné témy a kľúčové programy dlhodobého rozvoja SR obsahuje pilotná verzia Národného investičného plánu (NIP) na roky 2018 až 2030, ktorý by v stredu mala prerokovať vláda. Ide o nadrezortný strategický dokument, ktorý kabinetu predkladá vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).V rozsiahlom materiáli sú charakteristiky súčasného stavu a želaného stavu v jednotlivých sektoroch v roku 2030, kľúčové investičné programy a projekty zamerané na podporu budovania zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva.Dlhodobo nevyužívané železničné trate by sa mohli prebudovať na dočasné chodníky pre chodcov či cyklotrasy. Takúto zmenu navrhuje trojica poslancov vládneho Mosta-Híd Elemér Jakab, Tibor Bastrnák a Péter Vörös v novele zákona o dráhach. Právna norma sa momentálne nachádza v parlamente v druhom čítaní a rovnako ju má prediskutovať vláda.Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) navrhuje zase kabinetu výmenu zástupcu riaditeľa za SR v správnej rade Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM). Namiesto riaditeľky odboru európskych politík Ministerstva financií (MF) SR Evy Goncalvesovej by mal kabinet na tento post vymenovať Andreja Furika zo sekcie medzinárodných vzťahov rezortu financií.