Vláda prerokuje plán pozemkových úprav aj balík z rezortu financií

Rokovanie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Finančné náklady na pozemkové úpravy na Slovensku presiahnu v nasledujúcich desaťročiach miliardu eur. Vyplýva to z návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR z dielne rezortu pôdohospodárstva, ktorým by sa mal v stredu zaoberať vládny kabinet. Úpravy v 3103 katastrálnych územiach by počas 30 rokov mali stáť 1,093 miliardy eur. Ich rýchlejšia realizácia v priebehu 20 rokov by bola ešte drahšia, vyšli by na 1,132 miliardy eur.Vláda sa bude zaoberať aj viacerými novelami zákonov Ministerstva financií (MF) SR. Cezhraničné obchodovanie má upraviť novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Zmeny sa dotknú platiteľov DPH, ktorí vykonávajú intrakomunitárne transakcie a obchody s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, ako aj tých zdaniteľných osôb, ktoré obchodujú s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom. Intrakomunitárny obchod predstavuje dodanie alebo nadobudnutie tovaru alebo služby medzi krajinami v Európskej únii (EÚ).Podnikateľským subjektom má priniesť zníženie administratívnej záťaže novela daňového poriadku. Ministerstvo v prípade daňových subjektov navrhuje upraviť ustanovenie o zastupovaní tak, aby nová plná moc vždy nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Taktiež sa navrhuje skrátenie lehoty, v ktorej správca dane nemôže povoliť odklad alebo platenie dane v splátkach z dôvodu, že daňovník nedodržal podmienky z rozhodnutia správcu dane. Lehota sa má skrátiť z piatich rokov na dva. Zmeny sa majú dotknúť aj vymáhania daňových nedoplatkov. Tí, ktorí si nebudú plniť svoje povinnosti, môžu prísť o vodičský preukaz.Novelou zákona o účtovníctve majú zase niektorým firmám ubudnúť povinnosti overovať ročné závierky.priblížil rezort financií v predkladacej správe. Oslobodenie sa má týkať veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Navrhuje to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v novele zákona o autoškolách, ktorou by sa mala tiež zaoberať vláda.Rezort dopravy predkladá kabinetu aj novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Tá by mala priniesť úpravy pri typovom schválení vozidiel, ako aj zmeny v prípade staníc technickej kontroly (STK).