Vláda pripravuje viacero zákonov na ochranu novinárov pri výkone ich práce, tvrdí premiér Heger

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda pripravuje viacero zákonov, ktoré majú chrániť novinárov pri výkone ich povolania. Predseda vlády Eduard Heger OĽaNO ) to vo štvrtok povedal na online zasadnutí Monitorovacej skupiny Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva.Skupina vznikla po vraždách novinárov Daphne Galiziovej z Malty a Jána Kuciaka so snúbenicou Martinou Kušnírovou . Na zasadnutí sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Za ľudí ).„Úroveň ochrany novinárov považujem za lakmusový papierik demokracie,“ povedal na stretnutí Heger. Podľa predsedu vlády rozviazanie rúk orgánom činným v trestnom konaní na očistu verejného života nestačí.Za potrebné považuje aj reformy, ktoré zabezpečia udržateľnosť návratu k právnemu štátu. Heger vyjadril aj podporu ministerke spravodlivosti, ktorá má podľa jeho slov pri výkone reforiem jeho plnú dôveru a podporu.Predsedníčkou monitorovacej skupiny je holandská poslankyňa Európskeho parlamentu Sophie in ‘t Veld. Heger vyjadril pri tejto príležitosti úprimnú sústrasť a poľutovanie nad smrťou holandského investigatívneho novinára Petra de Vriesa , ktorý vo štvrtok zomrel po tom, ako ho 6. júla v Amsterdame postrelili do hlavy.