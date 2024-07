Vláda Roberta Fica po štvrtýkrát novelizuje Trestný zákon, Gröhling ju nazval „zmeskou babrákov“

Štvrtá zmena zákona

Hrajú predĺženie

Obligatórny trest odňatia slobody

Premlčacie doby

10.7.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) novelizovala Trestný zákon „tak babrácky", že ho opäť museli narýchlo a po niekoľkýkrát opraviť. Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko Pripomenul, že časti novely Trestného zákona , ktorú si koalícia schválila vo februári tohto roku, zastavil Ústavný súd SR a časti narážajú na slovenské záväzky voči Európskej únii (EÚ).„Je to presne, ako sme celý čas hovorili. Nielenže si sami udelili amnestiu a vyšli v ústrety kriminálnikom, zlodejom, a svojim ľuďom. Dokonca to celé urobili babrácky," uviedol líder progresívcov.„Zmeskou babrákov" nazval Ficovu vládu aj predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling „Vláda dnes schválila novelu Trestného zákona, ktorou reaguje na námietky Európskej komisie (EK) a nález ústavného súdu. Ide pritom už o štvrtú zmenu zákona, ktorý má pomáhať zločincom a mafiánom na Slovensku. Toho zákona, ktorý pretláčali v skrátenom konaní a chceli ho mať z krku už v decembri minulého roka," uviedol líder SaS.Dodal, že hoci vládnu koalíciu opakovane upozorňovali na protiústavnosť niektorých častí novely a na to, že sú v rozpore so záväzkami EÚ, vláda sa im vysmievala.„Hoci sa Robert Fico tešil, ako uspel na Ústavnom súde (ÚS) SR, teraz musel priznať, že jeho zákon nie je v súlade ani s ústavou a s námietkami Európskej komisie. Športovou terminológiou síce podľa nich zápas vyhrali, akurát práve hrajú predĺženie s EK a ÚS. Tak gratulujem," doplnil.Vláda na svojom stredajšom zasadnutí modifikovala oblasť poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Ako vyplýva z novely, obligatórny trest odňatia slobody sa na základe dohody s Európskou komisiou bude uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov.Novela bude zároveň podľa rozhodnutia vlády schvaľovaná v skrátenom legislatívnom konaní.Do Trestného zákona sa zároveň zavádza úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby, ktorá sa s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora EÚ týka trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.„Podstata právnej úpravy spočíva v tom, že ak sa zákonom skrátia premlčacie doby trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, pri ktorých došlo k prerušeniu premlčania trestného stíhania, tak účinky spojené s prerušením premlčania, vrátane účinkov procesných úkonov, ktorými došlo k prerušeniu plynutia premlčacích dôb, zostávajú zachované," vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti