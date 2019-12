Vláda sa bude zaoberať pozemkovými úpravami i následkami povodní

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini počas zasadnutia vlády SR v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) – Financiami vyčlenenými na úhradu výdavkov súvisiacich s následkami povodní, ale aj pozemkovými úpravami, ktoré by sa mali začať v budúcom roku, sa bude v stredu zaoberať vláda. Na pláne je tiež obsadenie členov Správnej rady Fondu na podporu športu.Predsedom by sa mal stať štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a dvojnásobný bronzový olympijský medailista Jozef Gönci. Zvolení by mali byť aj podpredseda správnej rady a deviati členovia. Medzi nimi je napríklad trojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová, exprezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút či predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.Na úhradu výdavkov súvisiacich s následkami povodní na Slovensku by mala vláda vyčleniť vyše 1.756.057 eur. Finančné prostriedky sa týkajú povodní, ktoré boli na Slovensku od januára do júna tohto roku. Z tejto sumy bude na úhradu výdavkov na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložených takmer 1.413.614 eur a na zámer vykonávania povodňových záchranných prác viac ako 342.443 eur.Pozemkové úpravy by sa mali v budúcom roku začať v 120 katastrálnych územiach. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorým by sa mal zaoberať vládny kabinet. Zoznam týchto území je podľa MPRV spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav s predpokladanou odhadovanou celkovou potrebou finančných prostriedkov 68,06 milióna eur hradenou zo štátneho rozpočtu.Agrorezort predkladá vláde aj návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku Slovenského pozemkového fondu (SPF) za rok 2018. SPF dosiahol vlani kladný hospodársky výsledok vo výške 13,82 milióna eur. V porovnaní s rokom 2017, keď si fond pripísal 9,6 milióna eur, ide o nárast o vyše 4 miliónov eur.Nelegálne objekty pri vodnej nádrži Veľká Domaša sa majú postupne odstrániť. Plánom, ako to urobiť, sa bude taktiež zaoberať vláda.