Vláda sa na výjazde v regióne zíde v Michalovciach

Výjazdové rokovanie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Michalovce 26. júna (TASR) – Posledným miestom výjazdového rokovania vlády v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska pred letnou prestávkou sa v stredu stanú Michalovce. Vládny kabinet sa na tomto rokovaní bude venovať akčnému plánu rozvoja tohto okresu.V období rokov 2019 – 2022 by mal okres Michalovce získať od vlády 4.415.000 eur, pričom kabinet bude v stredu rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. augusta.uvádza sa v predkladacej správe.Najviac financií – 200.000 eur - by malo ísť na vybudovanie križovatky Hollého ulica – Sládkovičova ulica – Partizánska ulica v Michalovciach. Mesto Strážske by malo získať čiastku 50.000 eur na obnovu klziska, Veľké Kapušany by mali na rekonštrukciu námestia s výstavbou okružnej križovatky získať 75.000 eur.Celkovo by malo byť podporených 63 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj na pre športové kluby a zväzy či pre viaceré cirkvi. Vláda by mala vyčleniť financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). V utorok (25. 6.) zasadala v Stropkove.