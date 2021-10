Vláda sa zaviazala dobudovať areál Múzea holokaustu v Seredi, vybuduje aj pamätník

Využitie protirómskeho rasizmu IHRA

Členstvo v stálej organizácii EHRI

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda sa zaviazala dobudovať celý areál Múzea holokaustu v Seredi a vybudovať na bývalom appelplatzi pamätník venovaný obetiam holokaustu. Ten by mal byť dôstojným pietnym miestom vhodným na pripomenutie tragédie holokaustu a vzdanie úcty jeho obetiam.Vyplýva to z odobreného Návrhu dobrovoľných prísľubov a záväzkov Slovenskej republiky na Fórum na vysokej úrovni k pripomínaniu holokaustu a boju proti antisemitizmu. Fórum sa uskutoční 13. októbra vo švédskom Malmö. Kabinet tiež prisľúbil prehĺbiť využívanie existujúcich edukatívnych materiálov o histórii Rómov a o genocíde Rómov počas druhej svetovej vojny a prehĺbiť v tejto téme vedomosti žiakov a študentov.„Vláda sa zaväzuje podporiť využívanie pracovnej definície antisemitizmu Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA v rámci ďalšieho vzdelávania sudcov, prokurátorov, advokátov, policajtov a ďalších právnických profesií. Vláda bude podporovať aj využívanie právne nezáväznej pracovnej definície anticigánizmu/protirómskeho rasizmu IHRA,“ konštatuje schválený, ktorý predložil Úrad vlády SR.Ďalším záväzkom vlády je aj preložiť do slovenčiny materiál pripravený Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu IHRA Odporúčania venované identifikácii a boju proti skresľovaniu holokaustu a rozšíriť povedomie o ňom vo vzdelávacích inštitúciách, na slovenských vysokých školách, v ústavoch Slovenskej akadémie vied a najmä v inštitúciách vychovávajúcich budúcich pedagógov a tvorcov politík. Kabinet tiež zváži podporu vytvorenia slovenského národného uzla European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) a perspektívu členstva Slovenska v stálej organizácii EHRI.Podujatie Fórum na vysokej úrovni k pripomínaniu holokaustu a boju proti antisemitizmu, Malmö, 13. október 2021 organizuje švédska vláda ako tradičný iniciátor celosvetových podujatí venujúcich sa pripomínaniu holokaustu. Na podujatie sú pozvané hlavy štátov a vlád z viac ako 50 krajín a ďalších približne 30 medzinárodných organizácií a partnerov. Každá zúčastnená krajina má na fóre prezentovať svoje národné dobrovoľné prísľuby. Záväzky bude priamo na zasadnutí prezentovať vedúci delegácie, ktorým bude predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).