Vláda schválila aktualizovanú stratégiu adaptácie SR na zmenu klímy

Bratislava 17. októbra (TASR) - Aktualizovaná stratégia adaptácie SR na zmenu klímy sa snaží prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných adaptačných opatrení. V stredu ju schválila vláda. Úlohou materiálu je najmä pre tieto opatrenia ustanoviť inštitucionálny rámec a zabezpečiť koordinačný mechanizmus.Jedným z čiastkových cieľov, ktoré stratégia obsahuje, je napríklad budovanie inštitucionálnych kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni a posilnenie postavenia samospráv v tomto procese. Regionálne adaptačné stratégie a adaptačné stratégie veľkých miest majú totiž podľa materiálu potenciálne najvážnejšie dosahy na obyvateľstvo.Aktualizovaná stratégia obsahuje aj hodnotenie adaptačnej politiky SR od apríla 2014 do apríla 2018. Jediným bodom, v ktorom podľa nej SR nedosiahla dostatočný pokrok, je monitoring a hodnotenie adaptácie. Veľmi dobrý pokrok, naopak, dosiahla v príprave podmienok pre adaptáciu.Pôvodne mal aktualizovanú stratégiu envirorezort predložiť vláde do 30. apríla, požiadal o predĺženie termínu. Akčný plán pre implementáciu stratégie má šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) vláde predložiť do 31. decembra 2020. Ďalšia aktualizácia stratégie by sa mala uskutočniť do 31. decembra 2025.