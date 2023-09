Vláda schválila balík na boj proti nelegálnej migrácii, Ódor plánuje aj vysvetľovaciu kampaň (video)

Skrátené legislatívne konanie

Nasadia aj armádu

Vysvetľovacia kampaň

6.9.2023 (SITA.sk) - Vládny kabinet v stredu schválil balík opatrení na boj s nelegálnou migráciou. Policajti nebudú vydávať doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, najmä nie cudzincovi, ktorý migruje cez územie SR do iného štátu. Cieľom je uľahčiť vyhostenie nelegálnych migrantov, ako aj odradiť ďalších od príchodu.„Jeden z faktorov, pre ktorý nelegálni migranti prichádzajú na Slovensko, sa zruší,“ povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády premiér Ľudovít Ódor Dodal, že návrh predloží vláda na skrátené legislatívne konanie.„Štandardný postup je taký, že keď dáme tento návrh, do siedmich dní musí predseda parlamentu zvolať mimoriadnu schôdzu na túto tému. Samozrejme, ak by sa otvorila nejaká schôdza zajtra (vo štvrtok 7. septembra, pozn. SITA) a niekto by sa stotožnil s vládnym návrhom, tak určite nebudeme protestovať,“ uviedol Ódor.Podľa svojich slov už kontaktoval predsedov politických strán a zisťuje, či bude niečo také možné.Ďalším opatrením vlády je nasadenie armády. Kabinet v stredu schválil, že v prípade požiadavky Policajného zboru sa má do konca roka 2023 denne nasadiť do 500 profesionálnych vojakov, ktorí budú pomáhať pri riešení situácie s náporom nelegálnych migrantov.„Ak tam nasadíme časť kapacít armády, môžu sa uvoľniť nejaké kapacity v policajnom zbore, ktoré môžu napríklad urýchliť registráciu. Pomocou dopravných prostriedkov môžeme rozdeliť počet migrantov, aby to jednotlivé strediská zvládali lepšie,“ doplnil premiér.Zlepšiť sa podľa neho majú aj podmienky pre migrantov v takýchto strediskách, zabezpečenú majú mať trikrát denne suchú stravu, pitie, hygienické zariadenia a karimatky.Ódor zároveň ubezpečil občanov, že stále ide o sekundárnu tranzitnú migráciu. Migranti u nás nepáchajú trestnú činnosť a nemajú záujem na Slovensku ani zostať, ale smerujú do ďalších krajín. Začiatkom budúceho týždňa zasadne ústredný krízový štáb.„So Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska plánujeme vysvetľovaciu kampaň, lebo ľudia sa vtedy najviac boja, vrátane predstaviteľov obcí, keď nevedia presne, čo majú robiť,“ zdôraznil Ódor.Na margo toho, že Maďarsko prepustilo vyše 1 400 prevádzačov, premiér povedal, že to nebola pre Slovensko dobrá správa a zvýšený počet nelegálnych migrantov môže súvisieť aj s tým.„Nechcem špekulovať o tom, či to urobili zámerne alebo nezámerne, politicky alebo nepoliticky. Je to fakt, nám to robí vrásky na čele, musíme to riešiť cez armádu, ale myslím si, že to zvládneme,“ skonštatoval.