 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Vláda schválila Ficov iniciatívny materiál, vznikne Rada vlády pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Marginalizované rómske komunity (MRK) Premiér Slovenskej republiky

Vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí schválil zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre inklúziu marginalizovaných rómskych ...



69299b3319529114388169 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Vládny kabinet na svojom stredajšom zasadnutí schválil zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Iniciatívny materiál


Návrh predložil premiér Robert Fico ako iniciatívny materiál v súlade s návštevami poslancov Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku a následným prijatým uznesením EP z 5. októbra 2022 o situácii Rómov žijúcich v osadách v Európskej únii. Nadväzuje tiež na deklaráciu záväzkov Slovenskej republiky v oblasti inklúzie Rómov európskej komisárke pre rovnosť prijatú rovnako v roku 2022.

Novozriadená rada bude orgánom efektívneho koordinačného systému inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň má zefektívniť spoluprácu Úradu vlády SR, splnomocnenca vlády pre rómske komunity s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a reprezentatívnymi organizáciami v samosprávach. Ďalším cieľom je efektívna koordinácia finančných zdrojov EÚ a štátu, ktoré sú určené na rovnosť a sociálno-ekonomické začlenenie Rómov.

Aktualizácia akčných plánov


Vláda na stredajšom rokovaní zároveň schválila aj aktualizáciu Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2025 – 2027. Cieľom aktualizácie je oprava, úprava a doplnenie niektorých opatrení a aktivít v rámci prioritných oblastí vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie a boj s protirómskym rasizmom a podpora participácie.

"Predkladaný materiál obsahuje aktivity, ktoré majú zabezpečené krytie z rozpočtu verejnej správy. Oproti pôvodnému materiálu, schválenému vládou Slovenskej republiky 18. decembra 2024, došlo k úpravám, ktoré znížili indikatívny dopad na rozpočet verejnej správy o 25 026 423 eur," píše sa v materiáli.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila Ficov iniciatívny materiál, vznikne Rada vlády pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Marginalizované rómske komunity (MRK) Premiér Slovenskej republiky
