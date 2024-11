Vláda schválila návrh o finančnom odškodnení osôb, ktoré dostali pokutu pre nedodržané opatrenia počas pandémie

Cieľ z programového vyhlásenia

6.11.2024 (SITA.sk) - Vláda schválila návrh zákona o finančnom odškodnení fyzických osôb, ktorým bola v súvislosti s opatreniami počas pandémie COVID-19 spôsobená finančná ujma. Ide o finančnú ujmu, ktorá spočívala v uhradení pokuty uloženej za priestupok spáchaný v období od 12. marca 2020 od 6:00 do 15. septembra 2023 do 6:00 a uhradení nákladov za stravovanie, ktoré súviseli s umiestnením osôb do karanténnych zariadení.Vláda v predloženom materiáli pripomenula svoj cieľ z programového vyhlásenia, a to, že sa bude usilovať o obnovu dôvery verejnosti a občanov v demokratické inštitúcie a právny poriadok SR, a že bude pracovať na posilnení a udržaní dôvery v orgány presadzovania práva, súdnu moc, prokuratúru, políciu a verejnú správu.„Uplynulé tri roky z hľadiska deficitu spravodlivosti charakterizovali najmä zlyhávanie ochrany základných práv a slobôd počas pandémie COVID-19 a excesy trestnej politiky. Je úlohou vlády zaistiť, aby sa podobné zlyhania štátu už neopakovali,“ píše sa v predloženom materiáli.Oprávnená osoba, ktorej bola uložená pokuta za porušenie protipandemických opatrení zavedených z dôvodu ochorenia COVID-19 v uvedenom období, má možnosť požiadať o odškodnenie predstavujúce sumu zaplatenej pokuty, respektíve jej časti.Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo boli od nej vymáhané.„Zákon však obmedzuje uplatnenie si takéhoto práva na odškodnenie lehotou šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Po uplynutí tejto lehoty si už oprávnená osoba nemôže uplatniť svoje právo podľa tohto zákona,“ informovala vláda a spresnila, že proces odškodňovania bude pozostávať z podania žiadosti oprávnenou osobou subjektu, ktorý túto žiadosť preskúma.Ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti a všetky potrebné prílohy, Ministerstvo vnútra SR , regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo obec vyplatí oprávnenej osobe odškodnenie. Súčasne bude doplnený zákon o priestupkoch, pretože okrem pokuty je spáchaný priestupok evidovaný v evidencií priestupkov, čo môže mať vplyv napríklad na preukazovanie spoľahlivosti.Na osobu sa tak bude prihliadať, ako keby priestupok nespáchala. Vláda súčasne schválila udelenie amnestie vo veciach priestupkov spáchaných v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Ide o priestupky, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov SR v súvislosti s opatreniami zavedenými počas pandémie COVID-19.