Vláda schválila novelu rezortu dopravy o podnikaní v taxislužbe

Bratislava 26. septembra (TASR) – Novelu zákona o cestnej doprave, ktorá má upraviť podmienky pri podnikaní v taxislužbe, odobrila na stredajšom rokovaní vláda. Právnu normu pripravilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a má navrhnutú účinnosť od 1. apríla 2019.Novelou sa majú podľa rezortu vytvoriť vhodnejšie podmienky v oblasti podnikania v taxislužbe, prijať opatrenia smerujúce k predchádzaniu nelegálnemu spôsobu podnikania v taxislužbe a právna norma by mala tiež zabezpečiť účinnejšiu kontrolu v tejto oblasti.V súčasnosti je podľa rezortu dopravy potrebná na prevádzkovanie taxislužby koncesia a zároveň je potrebné plniť zákonné podmienky.odôvodnilo potrebu novelizácie zákona ministerstvo dopravy.Zároveň doplnilo, že v niektorých prípadoch, predovšetkým pri nelegálnom prevádzkovaní taxislužby, je veľmi slabý kontrolný mechanizmus.dodal rezort.Zároveň návrh zákona reaguje aj na nové trendy v oblasti ekonomiky spoločného využívania a podporuje využívanie digitálnych platforiem pri podnikaní v oblasti prepravy osôb.opísalo ministerstvo.Čo sa týka úpravy podmienok pri podnikaní v taxislužbe, novela napríklad vypúšťa z pôvodných podmienok finančnú spoľahlivosť prevádzkovateľov taxislužby a tiež podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľov a vodičov taxislužby.doplnilo ministerstvo.V rámci komplexnej úpravy je navrhnutá aj nová definícia dispečingu, pod ktorým sa rozumie sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča. A to napríklad prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom.vysvetlil rezort dopravy.Novela tiež upravuje podmienky týkajúce sa vozidla taxislužby a vodiča vozidla taxislužby a všeobecné povinnosti dopravcu v taxislužbe. Súčasne sa dopĺňa nová forma podnikania, a to prevádzkovanie dispečingu. V tejto súvislosti sa novelou upravujú podmienky udelenia povolenia na prevádzkovanie dispečingu, podmienky odobratia tohto povolenia a upravujú sa aj povinnosti prevádzkovateľa dispečingu.