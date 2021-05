Vláda schválila nový COVID automat, materiál prešiel aj rukami odborníkov

Automat doplnený o testovaciu stratégiu

Antigénové testy len v prípade nutnosti

12.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu schválila tretiu verziu COVID automatu. Aktualizovaný materiál na jej rokovanie predložil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský Dokument opisuje, ako sa bude určovať rizikovosť na národnej aj regionálnej úrovni či opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika.Aktualizácia podľa rezortu zdravotníctva odzrkadľuje dominanciu infekčnejšieho britského variantu koronavírusu, nové poznatky o vývoji epidémie a pripomienky a klasifikácie jednotlivých rezortov. Prílohou aktualizovaného COVID automatu sú doplnkové rezortné semafory so špecifickými usmerneniami.COVID automat dopĺňa aj Národná testovacia stratégia. Na základe stanovenej úrovne rizika sú nastavené pravidlá obzvlášť pre skríningové testovanie. Vykonávať by sa malo napríklad v zariadeniach sociálnych služieb, firmách, na školách či hromadných podujatiach.„Vzhľadom na ich nedostatočnú senzitivitu a špecificitu by antigénové testy mali byť používané len v čase rastu pandémie a pri 7-dňovej incidencii nad 100 prípadov nákazy na 100-tisíc obyvateľov,“ informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR. Rezort doplnil, že materiál prerokovalo aj konzílium odborníkov. „Následne bol predložený vláde na pripomienkovanie jednotlivými rezortami. Doručené pripomienky boli v maximálnej možnej miere zapracované,“ konštatovalo ministerstvo