Vláda schválila predĺženie núdzového stavu na Slovensku, dlhšie potrvá aj zákaz vychádzania

prehľad výnimiek z tohto zákazu, zverejnených v utorkovom uznesení kabinetu:

29.12.2020 - Na Slovensku bude naďalej pokračovať núdzový stav. Vláda v utorok rozhodla o jeho predĺžení o 40 dní. Obmedzenia, ktoré sa týkajú slobody pohybu a pobytu, budú platiť do 10. januára 2021.V rámci výnimiek z tohto zákazu platia všetky, ktoré prijal kabinet pri zavedení lockdownu od 19. decembra 2020, pridáva k nim zároveň ďalšie.Vzťahujú sa na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia, platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.Zároveň prijaté uznesenie ukladá členom vlády prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase.Vláda, rokujúca online, využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Novelu v pondelok schválili poslanci Národnej rady SR, v rovnaký deň ju podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.Zákon v novej podobe umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť ústavná poistka v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.Do utorka platí núdzový stav, ktorý trvá od 15. novembra.





- zo zákazu sú vyňaté stretávania medzi dvoma domácnosťami, ktoré vytvorili tzv. bublinu podľa odporúčaní z predchádzajúceho uznesenia vlády zo 16. decembra 2020



- povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti



- taktiež cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá



- povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín



- cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov či motorových vozidiel s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku či predajňu



- povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov



- platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, cestu do lekárne či na testovanie na nový koronavírus



- výnimka sa takisto vzťahuje na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia



- platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci



- výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode



- aj na cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone



- tiež na cestu s mačkou alebo psom a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá



- výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv. bublinu najbližších príbuzných a priateľov



- výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb



- povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná



- takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom



- cestu s cieľom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia



- cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu



- zákaz sa nevzťahuje ani na cestu klienta zariadenia sociálnych služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je negatívny test na nový koronavírus



Vláda takisto v uznesení odporučila hlavnému hygienikovi SR prijať vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí, na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.



Kabinet takisto obyvateľom SR odporúča:



- prežiť novoročné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny



- pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní, alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19



- ak je to možné, uprednostniť pred osobným stretnutím prostriedky diaľkovej komunikácie



Vláda takisto odporúča zamestnávateľom využiť v maximálnej možnej miere možnosť zadať prácu z domu.



