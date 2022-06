Vláda schválila Program Slovensko, zahŕňa takmer 13 miliárd eur z fondov Európskej únie

Nahradí sa šesť operačných programov

Investície pôjdu na rôzne oblasti

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Z nového Programu Slovensko na roky 2021 až 2027, ktorý v utorok schválila vláda , bude možné využiť finančné prostriedky z fondov Európskej únie (EÚ) v celkovom objeme 12,594 mld. eur. Okrem toho národné zdroje na spolufinancovanie eurofondových projektov dosahujú takmer 3 mld. eur, program tak zahŕňa celkovú sumu 15,583 mld. eur.Investície z eurofondov budú mať nenávratnú formu pomoci cez granty aj návratnú formu pomoci cez finančné nástroje. Riadiacim orgánom pre Program Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Prostriedky bude možné začať čerpať po následnom schválení programu aj v Európskej komisii Prostredníctvom Programu Slovensko sa v novom období eurofondov budú používať investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu a Fondu na spravodlivú transformáciu pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.Program nahradí doterajších šesť operačných programov na obdobie 2014 až 2020 pre investovanie do rastu a zamestnanosti. Jednotlivé prioritné oblasti podpory v novom programe môžu byť doplnkom k iným nástrojom EÚ a k nástrojom financovaným z národných zdrojov.Prostriedky EÚ na roky 2021 až 2027 budú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti. Investície pôjdu aj na podporu v špecifickom cieli Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý je kľúčovým nástrojom na zmiernenie dôsledkov transformácie a na podporu oblastí najviac postihnutých prechodom na klimatickú neutralitu.Potenciál na získanie podpory v tomto fonde v SR majú Trenčiansky, Banskobystrický a Košický kraj. Peniaze budú zamerané aj na technickú pomoc na dosiahnutie cieľov.