Vláda schválila rozšírenie výnimky pri nelegálnej práci aj v s.r.o.

Na snímke minster spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas 168. rokovania vlády SR 4. septembra 2019 v Bratislave.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Výnimka z nelegálneho zamestnávania sa má po novom rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným. Musia sa však splniť určité podmienky. Vyplýva to z koaličnej novely zákona o nelegálnej práci, ktorú v stredu schválila vláda a v súčasnosti je v parlamente v druhom čítaní.Zámerom novely zákona je rozšíriť výnimku z nelegálneho zamestnávania aj na právnické osoby tak, aby bola navrhovaná úprava analogická tej súčasnej, v zmysle ktorej sa výnimka vzťahuje na fyzickú osobu, podnikateľa, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Výnimka sa má rozšíriť aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou, ak pre ňu vykonáva prácu príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tohto spoločníka, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 roku veku. Rovnako sa má rozšíriť výnimka aj z nelegálnej práce.Novela má mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Z údajov Ministerstva spravodlivosti vyplýva, že ku koncu februára tohto roka bolo v obchodnom registri zapísaných 161.201 spoločností s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom.uvádza sa v doložke vplyvov k novele zákona. Zmeny by mali začať platiť od 1. januára budúceho roka.