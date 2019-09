Vláda schválila úpravu k európskemu protokolu pomoci v trestnom konaní

Rokovanie vlády, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. septembra (TASR) – Súčinnosť v záležitostiach, v ktorých Slovenská republika pri objasňovaných trestných činov spolupracuje s inými krajinami, by mala byť administratívne jednoduchšia a zároveň by mala mať teritoriálne širší záber. Vyplýva to z návrhu na čiastočné odvolanie a zmenu výhrady a doplnenie vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Návrh, ktorý predložilo Ministerstvo spravodlivosti SR v stredu schválila vláda.Odvolanie doteraz uplatňovanej výhrady sa týka článkov dohovoru, upravujúcej využitie inštitútu priameho doručovania procesných listín a justičných rozhodnutí na území iných krajín, takisto výkonu cezhraničného sledovania, inštitútu spoločných vyšetrovacích tímov i inštitútu agenta, využívaného pri odhaľovaní drogovej trestnej činnosti, trestnej činnosti týkajúcej sa obchodovania so zbraňami a inej závažnej trestnej činnosti.Zmyslom odvolania doteraz uplatňovaných výhrad je na základe dohovoru umožniť slovenským orgánom realizovať tieto úkony vzájomnej pomoci aj mimo krajín Európskej únie, respektíve aj tých, ktoré nie sú zmluvnými stranami Schengenského vykonávacieho dohovoru, alebo s ktorými nemá SR uzatvorenú dvojstrannú zmluvu.informuje v predkladacej správe rezort spravodlivosti. Poukazuje pritom na fakt, že SR je súčasťou niekoľkých desiatok spoločných vyšetrovacích tímov.ozrejmuje rezort a ako príklad uvádza avizovaný postup Spojeného kráľovstva, v prípade vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie.dodáva ministerstvo.