Vláda schválila viac ako dva milióny eur na dofinancovanie návštevy pápeža Františka

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda SR na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s organizačným a technickým zabezpečením návštevy pápeža Františka na Slovenska vyčlenila 2 290 312 eur z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy. Schválila to na svojom rokovaní. Návšteva pápeža Františka potrvá od 12. do 15. septembra 2021.Kancelária prezidenta SR dostane na dofinancovanie navyše 280-tisíc eur. Najviac peňazí získa Bratislavská arcidiecéza na zaistenie liturgie v Šaštíne, a to 677 262 eur. Za ňou nasleduje Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov zabezpečujúce liturgiu pred Mestskou halou v Prešove, ktoré dostane 240 430 eur.Peniaze udelia aj Hlavné mesto SR Bratislava, mesto Šaštín – Stráže, Košický aj Trnavský samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska, Farnosť svätého Martina, Košická arcidiecéza aj farnosť Šaštín – Stráže.Ministri 10. augusta odsúhlasili vyčleniť v súvislosti s organizáciou návštevy pápež Františka na Slovensku sumu zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa viac ako 5,4 milióna eur.