Vláda schválila zrušenie zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.

Legislatíva by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Cieľom schváleného návrhu zákona je podľa rezortu hospodárstva odbúrať zákonné povinnosti vlastníkov detských ihrísk, čo ich však nezbavuje zodpovednosti za ich vyhovujúci stav v zmysle existujúcich predpisov.

Vládou schválená legislatíva tiež ruší vyhlášku ministerstva hospodárstva č, 277 z roku 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Tá reaguje na zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Ubytovacie zariadenia už nebudú musieť spĺňať určité podmienky pri zaraďovaní do kategórií a tried.