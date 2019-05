Vláda schválila zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu

Ilustračné foto. Foto: Foto:

Bratislava 29. mája (TASR) - Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb dôchodcom, ako aj ľuďom odkázaným na pomoc sa má od budúceho roka zvýšiť. Taktiež má stúpnuť príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie od 1. júla tohto roka. Vyplýva to z návrhu nariadení z dielne rezortu práce, ktoré v stredu schválila vláda. Výška príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach je rozdielna pre jednotlivé stupne odkázanosti. Príspevok pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby v zariadeniach má dosiahnuť od 104 eur v prípade druhého stupňa odkázanosti do 546 eur pre šiesty stupeň odkázanosti. Pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby príspevok pri druhom stupni odkázanosti je stanovený na 70 eur až po šiesty stupeň, pri ktorom má dosiahnuť 364 eur.zdôvodnil rezort práce.Vláda schválila aj nariadenie rezortu práce, ktorým sa zvýši sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Ministerstvo uviedlo, že týmto opatrením reaguje na prijaté programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa kabinet zaviazal priaznivejšie upraviť podmienky pri peňažnom príspevku na opatrovanie a zvýšiť ho pre všetky skupiny poberateľov tak, aby sa do roku 2020 priblížil k výške čistej minimálnej mzdy.uviedol rezort práce.V prípade opatrovateľa jednej ťažko zdravotne postihnutej osoby má príspevok stúpnuť o 60,99 eura, v prípade viacerých opatrovaných ŤZP osôb má stúpnuť o 80,02 eura. V prípade opatrovateľov poberajúcich dôchodok má príspevok vzrásť o 30,47 eura a pri opatrovaní viacerých osôb o 39,98 eura.vyčíslil rezort práce. Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33.730 opatrovateľov mesačne a 22.650 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.vyčíslilo ministerstvo práce.