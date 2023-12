Vláda spáchala atentát na právny štát, vyhlásilo Matovičovo hnutie a ide vraj len o zabezpečenie beztrestnosti jej ľudí

6.12.2023 (SITA.sk) - Vláda s páchala atentát na právny štát. Vyhlásilo to hnutie Slovensko s tým, že sa rázne ohradzuje voči krokom vlády zameraným na rušenie Úradu špeciálne prokuratúry. Podľa hnutia vláde ide o zabezpečenie beztrestnosti jej blízkych ľudí podozrivých z korupcie, založenia zločineckej skupiny či zneužívania právomoci verejného činiteľa.Hnutie Slovensko ďalej uviedlo, že vláda účelovo likviduje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktorá má podľa neho historické výsledky v odhaľovaní politickej korupcie.„Vláda to ide urobiť v skrátenom legislatívnom konaní, bez možnosti pripomienok a odbornej diskusie. Je to dobrá správa pre skorumpovaných politikov a zlá správa pre čestných a poctivých ľudí," vyhlásilo hnutie.