Vláda SR bude mať nové zastupiteľské úrady v Azerbajdžane a Arménsku

Na snímke vlajky Európskej únie, Slovenskej republiky a v pozadí Bratislavský hrad 15. júna 2019 v Bratislave.

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovensko bude mať po novom zastupiteľské úrady aj v azerbajdžanskom Baku a arménskom Jerevane. V stredu o tom rozhodla vláda. Priama diplomatická prítomnosť totiž podľa nej umožní efektívnejšie presadzovanie zahraničnopolitických záujmov v oboch krajinách a celkovo v regióne južného Kaukazu, najmä v oblasti obchodu.V súčasnosti slovenské víza v oboch krajinách na základe zmluvy vydávajú zastupiteľské úrady Poľska (v Arménsku) a Litvy (v Azerbajdžane). "vysvetlil rezort diplomacie.Zriadenie úradov by tak mohlo zvýšiť záujem občanov týchto krajín o štúdium, podnikanie a prácu na Slovensku, ako aj rozvoj cestovného ruchu. Najmä v Azerbajdžane pritom podľa ministerstva rastie dopyt po medicínskom turizme a kúpeľníctve, či už pre individuálnych alebo korporátnych klientov.Zriadenie zastupiteľského úradu v Baku sa navrhuje k 1. októbru 2019 a malo by na ňom pôsobiť päť zamestnancov, z toho dvaja diplomatickí. V Jerevane by malo pôsobiť päť ľudí, z toho dvaja diplomatickí zamestnanci. Zastupiteľstvo by sa tam malo zriadiť 1. januára 2020.