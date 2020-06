Vláda SR by zmeny v stravnom zajtra nemala schváliť, príspevok v hotovostí poškodí zamestnancov aj zamestnávateľov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda SR by mala zvážiť schválenie zmien v príspevku na stravovanie na svojom zajtrajšom rokovaní. "Ak vláda, tak ako to avizujú médiá, zajtra prerokuje tento návrh, pôjde o ignoráciu – vedomé a zámerné prehliadanie svojho vlastného prísľubu. A to prísľubu obnovenia štandardného procesu prijímania zákonov, ktorý preskúma všetky vážne dopady a dôsledky na zamestnancov, zamestnávateľov, gastrosektor a štát." upozorňuje prezident Asociácie moderných benefitov Štefan Petrík.Lex korona, ktorého súčasťou je návrh na zavedenie hotovosti, mal totiž byť ešte predmetom rokovania sociálnych partnerov – tripartity. Aj na ňom sa mali vyriešiť ako výhrady zamestnávateľov, tak aj zástupcov zamestnancov. "Návrh na nahradenie gastrolístkov hotovosťou povedie k tomu, že sa zamestnávateľom administratíva nezníži, avšak voči zamestnancom dôjde k zásadnej zmene - postupne príspevok na stravovanie zanikne vo mzde. Zároveň bude v prípade zamestnancov v exekúcii hroziť, že prídu aj o tieto peniaze, keďže nebudú chránené pred exekútorom," dodáva Š. Petrík.Toto sa môže dotknúť desiatok tisíc zamestnancov, ktorým tak budú zamestnávatelia vyplácať príspevok bez toho, aby vôbec mohol plniť účel, pre ktorý im zamestnávateľ naň prispieva a štát ho oslobodzuje od daní a odvodov. "Na strane druhej pridanie ďalšej formy zvýši administratívnu náročnosť na strane zamestnávateľov, s dokladovaním účelovosti, evidenciou, vyplácaním, čo je presný opak prísľubu menšej administratívy," dodáva Š. Petrík. V konečnom dôsledku to vytvorí v praxi konflikty, pretože napríklad zamestnávatelia s kantínami budú mať záujem ich zachovať, významná časť ich zamestnancov zase bude preferovať hotovosť, ktorú vie použiť aj na iný účel a nielen na Slovensku.AMOBE takisto upozorňuje, že hoci členovia asociácie majú dáta o tom, ako tento zamestnanecký benefit využíva viac ako 800-tisíc zamestnancov, predstavitelia Vlády SR zatiaľ o tieto dáta, ani diskusiu o nich, neprejavili záujem. "Predstavitelia vlády avizovali, že táto téma bude predmetom rokovania expertnej skupiny. Nič také nebolo, dáta od nás nikto nepýtal, čiže rozhodnutie s dosahom na 800-tisíc pracujúcich a celý gastrosektor sa možno zajtra spraví od stola," dodáva Š. Petrík.Štát pritom ide do rizika napríklad aj z pohľadu boja so šedou ekonomikou. Už dnes je gastrosektor oblasť, kde dochádza k daňovým únikom. Podľa analýz Inštitútu pre finančnú politiku dosiahla daňová medzera v stravovacích a ubytovacích službách 128 mil. eur. "Ak prídu do sektora ďalšie stovky miliónov eur aj v hotovosti, štát bude prichádzať o ďalšie dane. Naopak plnou elektronizáciou stravného, tak ako to spravili v Belgicku v roku 2016, ešte zlepší kontrolu v sektore a aj výber daní," dodáva Š. Petrík. AMOBE preto dôrazne apeluje na zachovanie postupu a zabezpečenie riadneho legislatívneho konania.