Vláda: Staré exekúcie by sa mali ukončiť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mali ukončiť. Vyplýva to z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu schválila vláda. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.Cieľom návrhu zákona je podľa rezortu poskytnúť efektívne riešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekúcií.uvádza sa v predkladacej správe návrhu.Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom,Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017. Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.Oprávnený bude môcť podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.Návrh novely počíta aj s takými starými exekúciami, ktoré by sa návrhom zákona nezastavovali. Rezort pripravil dve alternatívy znenia. Podľa návrhu novely by sa nezastavovali ani také staré exekúcie,Návrh zákona sa predkladá s rozpormi Slovenskej komory exekútorov.