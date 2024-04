Vláda stratila zábrany a valcuje Slovensko, Progresívne Slovensko organizuje ďalší protest (video)

Postavíme sa na odpor

Protiústavnosť

Krádež a vlastizrada

26.4.2024 (SITA.sk) - Vláda stratila zábrany a valcuje Slovensko po vzore autokratov. Vyhlásilo to hnutie Progresívne Slovensko (PS) , ktoré preto avizuje ďalší protest.Ten sa uskutoční vo štvrtok 2. mája o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody. Informoval o tom predseda PS Michal Šimečka . Hlavnou témou protestu je boj proti ovládnutiu RTVS . Šimečka tiež zdôraznil, že pre PS je červenou čiarou okradnutie ľudí o ich úspory z dôchodkového druhého piliera.„Nedovoľme Ficovi rozobrať našu krajinu na kúsky. Nedovoľme, aby nás vytiahol preč z Únie. Ukážme mu, že je nás veľa a neustúpime,” vyhlásil predseda PS.Šimečka súčasne pripomenul, že predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) „si robí zálusk" na 15 miliárd eur, ktoré si ľudia nasporili v druhom pilieri. „Ak skúsite ľudí okradnúť o ich peniaze, postavíme sa vám na odpor. Dostaneme do ulíc po celom Slovensku desiatky tisíc ľudí a ak bude treba, budeme protestovať každý jeden deň. Až kým sa s hanbou neospravedlníte a nezačnete cúvať," zdôraznil Šimečka.Podpredsedníčka výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Simona Petrík (PS) uviedla, že druhý pilier sa občanom a občiankam vo veľkej miere oplatí.„Ústava navyše jasne hovorí, že výnos na sporiacich účtoch sa nemôže znižovať, lebo sa siaha na sociálny štandard ľudí v starobe. To znamená, že zásahy, ktoré ešte viac znížia objem peňazí v druhom pilieri, hraničia s protiústavnosťou," zdôraznila Petrík.Poslanec Štefan Kišš pripomenul, že Fico v minulosti ľudí vystrašil, aby druhý pilier opustili. „Častými a veľmi škodlivými zásahmi znížil jeho výnosnosť, čím sporiteľov obral o stovky eur mesačne. Napríklad tridsiatnikovi s priemernou mzdou znížil budúci dôchodok o 120 eur, teda dostane za rok o 1 440 eur menej," dodal Kišš s tým, že teraz chce stavať diaľnice z úspor ľudí, čím z nich výrazne znižuje výnosy, a teda aj budúce dôchodky.„Navyše ich plánuje dať Číňanom, čo je pre mňa nielen krádež dôchodkov takmer dvoch miliónov ľudí, ale aj vlastizrada,” uzavrel Kišš.