Vláda súhlasila so zmenami vo vyslaní ozbrojených síl SR do zahraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) – Vládny kabinet súhlasil v stredu so zmenami vo vyslaní Ozbrojených síl SR do zahraničia a s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska na účel vojenských cvičení v prvom polroku tohto roka.Na Slovensku budú príslušníci zahraničných ozbrojených síl v rámci vojenských cvičení Spoločná výsadková príprava SOF, Airborne Training a MFF 2019. Cvičenia sa uskutočnia od mája do júna v Žiline, Kuchyni, na letisku v Trenčíne a v centre výcviku Lešť. Zúčastniť by sa na nich malo do 80 príslušníkov ozbrojených síl Spojených štátov amerických, do 30 príslušníkov Armády Českej republiky, do 30 príslušníkov ozbrojených síl Poľskej republiky, do 30 príslušníkov ozbrojených síl Chorvátskej republiky, do 30 príslušníkov obranných síl Maďarska a do 30 príslušníkov ozbrojených síl LTU SOF.Do 25 príslušníkov Ozbrojených síl SR sa zúčastní na cvičení IDEE 2019. Jeho cieľom je preveriť pripravenosť a nasaditeľnosť vyčlenených síl a prostriedkov NRF 2019. Cvičenie sa uskutoční od 24. do 30. júna v Poľsku.