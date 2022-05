Vláda ťahá samosprávy ku dnu a robí si z nich dojnú kravu. ZMOS žiada poslancov, aby nepodporili Matovičovu prorodinnú politiku

Vláda obchádza legislatívu

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s avizovaným vyčlenením pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí žiada vládu aj parlament, aby toto rozhodnutie neschválili a nepodporili.Ako uviedol v tlačovej správe ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák , takéto rozhodnutie posunie samosprávy bližšie k priepasti.Združenie pripomína, že nezodpovedné rozhodnutia tlačia samosprávu ku dnu ekonomického prežitia. „Mestá a obce majú na svojich pleciach viac ako 4 300 kompetencií. A popritom sú sponzorom štátu a neraz aj jeho bankomatom," konštatuje Kaliňák.Samosprávy majú pritom povinnosť zabezpečovať všestranný rozvoj územia, prihliadať na oprávnené potreby obyvateľov a na svojom území realizovať vlastné rozvojové plány a zámery.„Vo všetkom sú však okliešťované presunmi povinností bez financií, znižovaním príjmov, a to všetko je realizované nielen za porušovania legislatívnych pravidiel, či ich obchádzaním, ale aj za ukážkového porušovania Európskej charty miestnej samosprávy" dodáva.Kaliňák upozornil, že kým očakávaný nárast príjmu samospráv z podielových daní bude na úrovni 242 miliónov eur, dopady legislatívnych zmien spôsobia mestám a obciam výdavky takmer 600 miliónov eur.„Inými slovami, v tomto roku sme už v deficite takmer 350 miliónov eur," zdôraznil. Združenie dlhodobo upozorňovalo na problémy, ktoré v živote miest a obcí spôsobí prijímanie nezodpovednej legislatívy. Na niektoré ZMOS upozornil začiatkom februára na protestnom zhromaždení, podľa Kaliňáka sa však situácia nezlepšila.ZMOS na budúci týždeň organizuje vo svojej 30-ročnej histórii druhý mimoriadny snem. „Tam predstavíme faktúru, ktorá nám bola vystavená. Na tento snem sme pozvali troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sme ich detailne oboznámili s číslami, faktami, realitou v mestách a obciach a tiež s ďalšími aktivitami, ktorými samosprávy budú brániť svoje prežitie," priblížil Kaliňák.ZMOS očakáva, že najvyšší ústavní činitelia sa najskôr oboznámia so situáciou, a následne zaujmú stanovisko ku každému rozhodnutiu, ktoré má dopady na ekonomiku samospráv.Združenie apeluje na predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO), aby preukázal úctu k samospráve a odmietol rokovať na vláde o tom, aby bolo pol miliardy eur použitých na financovanie voľnočasových aktivít.„V mestách a obciach je mimoriadne veľa príkladov toho, kde tieto financie budú maximálne užitočné. Napríklad v dofinancovaní nákladov na energie, či v náraste cien stavebných materiálov, teda tam, kde je to užitočné, nevyhnutné a vzhľadom na aktuálnu situáciu aj maximálne potrebné," priblížil Kaliňák.ZMOS apeluje tiež na poslancov Národnej rady SR, ktorí sú zároveň súčasťou orgánov samospráv, aby daný návrh nepodporili.