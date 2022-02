Vláda urobila ďalší krok k boju s chuligánmi na športových podujatiach, kukly už budú zakázané

chuligánmi

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vládou schválená novela zákona o organizovaní verejných športových podujatí prinesie niekoľko noviniek. Po novom bude povinné overovať totožnosť diváka so vstupenkou na meno a priezvisko na rizikové podujatia. Zakázané budú aj kukly.Na tlačovej konferencii to povedal Ivan Husár , štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) . „Je to ďalší krok k boju sa k bezpečnosti na športových tribúnach,“ vyhlásil.Druhým schváleným zákonom je novela zákona o fonde na podporu športu, ktorý funguje od roku 2019 a už bol raz novelizovaný.„Aktuálna novelizácia posúva účel fondu do stavania novej, respektíve rekonštrukcie športovej infraštruktúry,“ objasnil štátny tajomník. Prioritou je, aby sa peniaze vo fonde míňali primárne na infraštruktúru v športe.