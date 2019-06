Vláda USA zastavila financovanie vzdelávania detí prisťahovalcov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Phoenix 6. júna (TASR) - Vláda USA zastavila na území celej krajiny platby za kurzy angličtiny a právne služby v zariadeniach, ktoré zadržiavajú deti imigrantov. Zdôvodnila to tým, že v čase, keď na hranice prichádzajú rekordné počty detí bez sprievodu, sú rozpočtové škrty potrebné. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.Úrad Spojených štátov pre zdravotníctvo a služby ľuďom (HHS) minulý týždeň tieto centrá upozornil, že im už nebude hradiť mzdy pre učiteľov či ďalšie náklady ako právne služby alebo rekreačné vybavenie.AP si všíma, že tento krok sa javí ako porušenie právnej dohody známej ako dohoda Flores, ktorá vyžaduje, aby vláda zabezpečovala vzdelávanie a rekreačné aktivity deťom prisťahovalcov, ktoré má vo svojej starostlivosti.HHS však uviedol, že na tieto služby už nemá finančné prostriedky, keďže sa zaoberá rastúcim počtom detí prichádzajúcich do USA, najmä zo Strednej Ameriky.Teraz je na rôznych neziskových a súkromných organizáciách prevádzkujúcich zariadenia pre deti, aby pokryli mzdy učiteľov, zásoby, právne služby a dokonca aj rekreačné aktivity a vybavenie - ak môžu, alebo sa rozhodnú.Americká vláda oznámila, že v súčasnosti má v starostlivosti 13.200 detí, pričom do USA prichádzajú stále ďalšie. Pohraničné hliadky v stredu uviedli, že len v máji prekročilo hranice bez sprievodu rodiča 11.500 detí. Tie po kontrole následne premiestňujú do centier HHS. Zmluvy úradu HHS s neziskovými a súkromnými organizáciami zabezpečujú pre ne starostlivosť a bývanie.