Vláda v Burundi donútila mimovládne organizácie preregistrovať sa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bujumbura 2. októbra (TASR) - Burundská vláda pozastavila činnosť všetkým medzinárodným mimovládnym organizáciám pôsobiacim v krajine a prikázala im opätovnú registráciu. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra DPA.Vláda uviedla viacero argumentov, ktoré ju viedli k takémuto kroku, vrátane uplatňovania zákonov o finančných operáciách. Kritici sa naopak obávajú zásahov zo strany tamojšieho prezidenta Pierra Nkurunzizu.Burundi zmietajú občianske nepokoje od roku 2015, keď Nkurunziza ohlásil kandidatúru na tretie funkčné obdobie.Začiatkom tohto roka si Burunďania odhlasovali zmeny v ústave, podľa ktorých by mohol Nkurunziza teoreticky zostať vo funkcii do roku 2034, i keď nedávno oznámil, že v roku 2020 odíde.oznámil minister vnútra Pascal Barandagiye na stretnutí so zástupcami týchto subjektov.Ako dodala DPA, v tejto africkej krajine aktuálne pôsobí okolo 130 zahraničných mimovládok.Okrem porušovania zákonov o bankovníctve a financiách, vláda v Burundi obviňuje mimovládne organizácie napríklad z propagovania manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú tam zakázané.