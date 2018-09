Vláda v Maďarsku neplánuje obnoviť zákaz nedeľného predaja v reťazcoch

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 3. septembra (TASR) - Maďarská vláda neplánuje obnoviť zákaz nedeľňajšieho otvorenia obchodných reťazcov, informoval v pondelok kabinet agentúru MTI.Podľa pondelňajšieho vydania denníka Magyar Idők požadovali obnovenie zákazu Nezávislé odbory pracovníkov obchodu. Odborári argumentujú tým, že by opatrenie zmiernilo nedostatok pracovných síl v sektore obchodu, ktorý pretrváva aj napriek zvyšovaniu miezd, a súčasne by Maďarsko Európe odkázalo, žeProti návrhu protestoval Celoštátny zväz podnikateľov a zamestnávateľov (VOSZ), ktorý okrem iného namietal, že nedeľňajšie zatvorenie obchodov by spôsobilo nielen výpadok príjmov v štátnom rozpočte, ale aj príjmov menších obchodných jednotiek, ktoré sú v okolí obchodných reťazcov.Zákaz predávať v nedeľu vo veľkých obchodoch platil od 15. marca 2015. Poslanci parlamentu zákaz 12. apríla 2016 napokon zrušili. Otázka zákazu nedeľňajšieho otvorenia obchodov totiž veľmi rozdelila spoločnosť.Vtedajšie opatrenie smerujúce k zabezpečeniu nedeľňajšieho voľna ale podľa vlády splnilo viaceré ciele: po marci 2015 nebolo možné nútiť pracovať v nedeľu žiadneho zamestnanca, obchodný sektor v roku 2015 zaznamenal 5,6-percentný rast, podiel obchodov s rozlohou nad 2500 štvorcových metrov mierne klesol v prospech menších predajní a počet zamestnaných v tomto sektore v uvedenom období stúpol o 3000, pričom počet neobsadených pracovných miest v obchodnom sektore v marci 2016 bol nad 6000.