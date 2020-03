Vláda v súvislosti s COVID-19 schválila zmeny v sociálnom poistení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.3.2020 - Vláda schválila jedno z prvých sociálnych opatrení zameraných na pomoc ľuďom v súvislosti s novým koronavírusom, ktorí sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nedostali do zhoršenej situácie vlastným zavinením. Nejde pritom o "drobné", ktoré budú vynaložené na tieto opatrenia. Pomoc je však podľa neho potrebná, lebo Slovensko je vo vážnej situácii. Vláda chce vytvoriť aj špeciálne podmienky na trhu práce, každé opatrenie by malo byť "šité na mieru" pre každú skupinu obyvateľov."Viem, že ľudia od nás očakávajú tieto riešenia, ide o prvú sociálnu pomoc. V tejto chvíli sa ukáže, či ako štát sme schopní plniť svoju sociálnu úlohu, a to pomôcť tým, ktorí si sami pomôcť nemôžu. Je smerovaná k tým ľuďom, ktorí sa do tejto situácie nedostali vlastnou vinou a vôľou, ale na základe rozhodnutia krízového štábu SR," vysvetlil premiér v stredu po rokovaní vlády. Vláda sa podľa jeho slov snaží vytvárať zákonné podmienky, aby mohla zaviesť pomôcť poškodeným zamestnávateľom a živnostníkom z dôvodu prepadu ich tržieb. Z niekoľko desiatok opatrení, o ktorých vláda diskutuje, podľa Matoviča vyberie tie, ktoré si bude môcť dovoliť. "Musíme ekonomike pomôcť, ale len tým, čo si budeme môcť dovoliť," upozornil Matovič.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) vymenoval viaceré zmeny, ktoré sa novelou zákona o sociálnom poistení, dotknú rodičov detí, ktoré sú pre zatvorenie škôl, škôlok či iných zariadení doma. V prípade čerpania ošetrovného má rodičom odpadnúť povinnosť opätovne žiadať o túto dávku v prípade, že bude s dieťaťom doma ten istý rodič. Zmeny sa dotknú aj rodičov detí, ktoré majú dlhodobé zdravotné problémy. "Dávka bude po celú dobu čerpania 55 % hrubej mzdy, je to približne 70 % čistej mzdy, u niektorých kategórií trošku viac. Ak to bude možné, rodičia sa budú môcť striedať v čerpaní tohto ošetrovného. Pokiaľ sa neprestrieda, nebude musieť opakovane žiadať o predlžovanie tejto dávky, bude sa mu tzv. rolovať automaticky," vysvetlil minister práce.Druhým opatrením je úprava nemocenského počas karantény. Od prvého dňa ju bude Sociálna poisťovňa (SP) poskytovať aj zamestnancom. "Sú situácie, keď zamestnanec zo dňa na deň musí odísť do karantény. Doteraz to bolo tak, že prvých 10 dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ, toto meníme, bude to od prvého dňa uhrádzať SP," doplnil Krajniak s tým, že nárok na túto dávku bude potvrdzovať lekár. SP by mala akceptovať telefonické alebo emailové potvrdenie.Týmto návrhom zákona sa podľa Krajniaka otvára priestor na to, aby vedela vláda zamestnávateľom garantovať výhodnejšie podmienky, ak udržia pracovné miesto, než keby mali zamestnanca počas mimoriadnej situácie prepustiť. "Bude to príspevok na podporu udržania pracovného miesta. Bude to fungovať tak, že na regionálne úrady práce zamestnávatelia môžu poslať žiadosť, ktorá bude nárokovateľná za podmienok, ktoré stanoví vláda," vysvetlil Krajniak. Projekt bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, prípadne štátneho rozpočtu. "Nárok bude po dobu mimoriadnej situácie a určitú dobu po skončení. Nárok má aj zamestnávateľ, ktorý musel prevádzku zatvoriť z dôvodu straty odbytu alebo pri problémoch na strane dodávateľov. Výška príspevku a stanovenie presných podmienok, toto všetko je rámec, ktorý po schválení zákona určí vláda," avizoval Krajniak. Na príspevok majú mať nárok aj SZČO, ktorí tiež splnia podmienky, a museli zatvoriť svoju prevádzku pre nariadenie krízového štábu. Základnou podmienkou bude to, aby pokračovali v činnosti aj po skončení čerpania príspevku.Väčšina opatrení by podľa ministra práce aj premiéra mala byť financovaná z eurofondov, ktoré boli nezazmluvnené a nevyčerpané. Do úvahy by mohli prichádzať aj zdroje z trvalého eurovalu.