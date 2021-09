Vláda vyberie dvoch členov Rady ÚVO bez verejného vypočutia, mimovládke sa nepáči nízka transparentnosť

Verejnosť nevie takmer nič

Neskorá príprava procesu

Odvolací orgán bude ešte fungovať

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dvoch nových chýbajúcich členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) , nekompletnej od augusta, môže vláda vybrať z deviatich prihlásených kandidátov. Ich životopisy zverejnil Úrad vlády SR na svojom portáli. Lehota na doručenie návrhov na dve voľné miesta členov odvolacieho orgánu ÚVO volených vládou bola do 28. septembra.Na rozdiel od minulého roka, keď sa tiež obsadzovali voľné miesta v rade, sa neuskutoční verejné vypočutie uchádzačov. Odborníci na verejné obstarávanie musia mať minimálne päťročné skúsenosti v tejto oblasti. Kandidátmi do Rady ÚVO sú Jozef Bálint, Matúš Džuppa, Ondrej Gajdošech, Štefan Halický, Maroš Katkovčin, Ivan Kotora, Ĺubomír Kubička, Rudolf Kürth a Lucia Veselská.Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko tvrdí, že celý proces výberu členov rady je oproti minulosti poznačený nízkou mierou transparentnosti. Podľa nej pritom ide o mimoriadne dôležitý odvolací orgán, ktorý ročne posudzuje námietky v obstarávaniach za stovky miliónov eur. Životopisy uchádzačov majú byť na webe úradu vlády najmenej pätnásť dní pred vymenovaním.„O odborných a morálnych kvalitách kandidátov či motiváciách pôsobiť v rade nevie verejnosť okrem toho nič. Výnimkou je trojica kandidátov známych už z vlaňajšieho výberu, ktorá vtedy prešla aj výberovým konaním pred odbornou komisiou vrátane verejného vypočutia,“ uviedla Transparency na sociálnej sieti s tým, že členom komisie bol aj jej zástupca.Aktuálny výber podľa mimovládky poznačila neskorá príprava procesu výmeny dvoch členov rady, ktorým v auguste končil mandát, aj plánované rušenie rady o niekoľko mesiacov po plánovanom schválení novely zákona o verejnom obstarávaní.„Plnohodnotné výberové konanie tak Úrad vlády už vzhľadom na zákonné limity nestihol zorganizovať a kratučký mandát by zrejme kvalitných kandidátov ani nepritiahol. V takejto situácii sme aj my Úradu vlády odporúčali doplniť dvoch krátkodobých členov rady radšej z minuloročných náhradníkov, ktorí aspoň prešli verejným grilovaním,“ priblížila organizácia.Zámer rýchleho rušenia rady podľa nej začala medzitým koalícia prehodnocovať a je pravdepodobné, že odvolací orgán bude fungovať ešte aj minimálne celý budúci rok.„Takáto istota mohla pritom zaručiť podstatne kvalitnejšiu súťaž uchádzačov, predovšetkým, ak by k dôležitým zmenám i k výberu nedochádzalo na poslednú chvíľu a po zákonných termínoch,“ dodala Transparency.