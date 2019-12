Vláda vyčlenila financie na renováciu UMB, aj pre mestá Holíč a Sereď

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 18. decembra (TASR) – Na renováciu vnútorných priestorov má získať Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici 1.200.000 eur. Na rozvoj športovej infraštruktúry by malo smerovať 2.550.000 eur pre mestá Holíč a Sereď. S vyčlenením týchto finančných prostriedkov súhlasila na svojom poslednom predvianočnom rokovaní vláda.Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici bola zriadená zriaďovacou listinou ku dňu 15. mája 1995, a to po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 11. mája 1995. Sídlom fakulty sú priestory budovy Univerzity na Komenského ulici 20 v Banskej Bystrici, ktoré boli postavené ešte v 70. rokoch 20. storočia. Charakter a technický stav budovy nezodpovedá požiadavkám modernej doby, ktoré by umožňovali kvalitný výkon vzdelávacej a vedeckej činnosti fakulty.uvádza sa v predkladacom materiáli. Ide o priestory auly a Malej prednáškovej sály. Zároveň je potrebné vytvorenie novej kongresovej miestnosti z nevyužitých priestorov bývalej kuchyne, ktorá by slúžila na doplnenie miestností, v ktorých sa realizuje výučbový proces.Na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna v Seredi by mali smerovať dva milióny eur. Mesto Holíč by malo získať 550.000 eur na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou.Financie na všetky tri zámery by mali byť vyčlenené do 15. februára 2020.