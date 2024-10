Vláda vypovedala staré zmluvy o občianstve s Maďarskom aj Ruskom, jedna bola v rozpore s Ústavou SR

Platí iba zo strany Slovenska

Deti sú zbavené jedného z občianstiev

23.10.2024 (SITA.sk) - Vláda na svojom stredajšom zasadnutí odobrila vypovedanie Dohovoru medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva, a tiež Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva.Ako v tejto súvislosti vysvetlilo ministerstvo vnútra , zmluva s Maďarskom bola uzavretá ešte v roku 1960 a momentálne sa uplatňuje iba zo strany SR. Rovnako aj zmluva so ZSSR, ktorá bola podpísaná v roku 1980, a po rozpade zväzu a Československa začala platiť medzi Slovenskom a Ruskom.Zmluva s Ruskom je podľa rezortu vnútra v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o občianstve z roku 1997, ktorého zmluvnou stranou je aj SR.„Podľa článku 14 predmetného dohovoru zmluvný štát umožní deťom, ktoré majú rôzne občianstva nadobudnuté automaticky pri narodení, aby si ich ponechali. Zmluva je rovnako v rozpore s článkom 15 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pretože nikto nemôže byť svojvoľne zbavený svojho štátneho občianstva ani práva na zmenu štátneho občianstva,“ zdôraznilo ministerstvo.Deti narodené rodičom, z ktorých jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky a druhý štátnym občanom Ruskej federácie, sú podľa rezortu vnútra na základe zmluvy zbavené jedného z občianstiev, čo je v rozpore s Ústavou SR, pretože podľa nej nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli.„Nesúlad zmluvy je rovnako s ustanoveniami zákona Národnej rady SR o štátnom občianstve SR, ktorý umožňuje ponechať dvojaké štátne občianstvo deťom, narodeným rodičom, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom SR. Od 1. apríla 2022 je umožnené dvojaké štátne občianstvo v prípade, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa," doplnilo ministerstvo vnútra.V rozpore s medzinárodnými záväzkami je aj zmluva s Maďarskom. To ju navyše považuje za neplatnú už od roku 1999. Česká republika, ktorá bola rovnako nástupníckym štátom Československa, zmluvu s Maďarskom vypovedala v roku 2000.