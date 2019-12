Vláda vzala na vedomie správu z kontroly elektronického výberu mýta

Na archívnej snímke predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Peter Pellegrini. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 11. decembra (TASR) – Systém distribúcie príjmov z mýta nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu. Uvádza to správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) z kontroly elektronického výberu mýta v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), ktorú v stredu vzala na vedomie vláda.NKÚ v správe tiež upozornil na riziko, že v prípade výrazného zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z Európskej únie (EÚ) Slovenská republika nebude mať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry. NKÚ zároveň na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností.Poukázal aj na skutočnosť, že vybudovaný systém zaplatený z verejných zdrojov zostáva naďalej v majetku súkromného prevádzkovateľa.približuje NKÚ v materiáli. To, že je mýtny systém aj po zaplatení zo strany NDS vo vlastníctve SkyToll-u, je podľa kontrolórov v rozpore s princípom hospodárnosti.Výsledky kontrolnej akcie hovoria aj o tom, že celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 miliardy eur. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 45 %. NKÚ to považuje za nedostatočné naplnenie zmyslu existencie mýtneho systému.NKÚ konštatuje, že NDS na výstavbu nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest použila v období rokov 2014 až 2018 z necelej miliardy eur výnosu mýta len 97 miliónov eur, čo bolo o 26 miliónov eur menej, ako použila diaľničná spoločnosť na svoju vlastnú prevádzku. Primárnym zdrojom financovania výstavby nových diaľnic a rýchlostných ciest sú tak hlavne európske zdroje s príspevkom zo štátneho rozpočtu.Súčasne podľa úradu značná výška provízie spoločnosti Paywell za platby palivovými kartami znižuje čistý výnos z výberu mýta.vyčíslil NKÚ.Kontrolóri zároveň zdôraznili, že za roky 2013 až 2018 sa za užívanie 45 km koncesných ciest prostredníctvom mýtneho systému vybralo 23,48 milióna eur. NDS však odviedla do štátneho rozpočtu len 12 miliónov eur a 11,5 milióna eur použila na úhradu vlastných nákladov.Kontrolný úrad preto Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR odporúča zabezpečiť, aby po ukončení platnosti zmluvy so spoločnosťou SkyToll bola ďalšia prevádzka mýtneho systému s výrazne nižšími nákladmi. Tým by sa malo zabezpečiť aj zvýšenie čistého výnosu NDS z tohto systému. Tieto zmluvné parametre navrhuje zabezpečiť aj v prípade predĺženia zmluvného vzťahu so spoločnosťou SkyToll na ďalšie obdobie prevádzky mýtneho systému.Rezort dopravy by podľa úradu mal zabezpečiť aj prehodnotenie ďalších zmluvných vzťahov, ktoré sú spojené s činnosťou mýtneho systému ako platby sprostredkovateľa palivových platieb či služby nezávislého znalca. MDV by tiež malo zaistiť, aby technické zariadenia a softvér po ukončení platnosti zmluvy so spoločnosťou SkyToll zostali vo vlastníctve NDS. Kontrolóri odporúčajú aj záväzne určiť maximálny limit objemu čistého výnosu mýta aj výnosu diaľničných známok, ktorý NDS môže použiť na krytie svojich vlastných nákladov.NDS uviedla, že rokuje s firmou SkyToll o dodatku k základnej zmluve o znížení cien. Rokovania ešte nie sú ukončené, NDS požiadala SkyToll o zaslanie záväznej cenovej ponuky. Diaľničiari súčasne pracujú na príprave súťažných podkladov na novú zmluvu na prevádzku mýtneho systému.Ak by mala byť NDS zaviazaná, koľko percent z výnosov má použiť na investičnú činnosť, bolo by to podľa NDS bezpredmetné, pretože štát by musel zasa poskytnúť NDS zdroje na vlastnú réžiu. Výnosy sú podľa diaľničiarov jednoznačne použité len na vlastnú činnosť, respektíve na údržbu, prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest, na investície, výkup pozemkov, teda na činnosti, ktoré zabezpečuje NDS.