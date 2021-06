Vláda za ministrom Mikulcom stojí, návrh na jeho odvolanie vníma ako vážny útok na princípy právneho štátu

aktualizované 14. júna 13:09



14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda SR na svojom pondelňajšom mimoriadnom rokovaní neodsúhlasila návrh poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra SR Romanovi Mikulcovi OĽaNO ).Vo svojom stanovisku k návrhu skupiny poslancov uviedla, že vníma tento dokument ako súčasť politického boja, ako prejav obsahovej prázdnosti navrhovateľov, ale zároveň aj ako vážny útok na princípy právneho štátu. Mikulec po rokovaní vlády uviedol, že hlasovanie ministrov bolo k tejto téme jednohlasné.Vláda vo svojom stanovisku konštatovala, že nevidí žiadny relevantný dôvod na vyslovenie nedôvery Mikulcovi. Dodala, že ho plne podporuje v reformných plánoch a zámery predkladateľov na jeho odvolanie považuje za „hysterický pokus“ o odpútanie pozornosti od škandálov a káuz predošlých vlád.Priblížila, že dôvodom opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery šéfovi vnútra má byť nezvládanie riadenia rezortu s tým, že organizačné súčasti rezortu používajú ako pravidlo vo svojej práci takzvaných domnelých „univerzálnych svedkov“ v rámci politického boja.Podľa vlády však tento subjektívny záver navrhovateľov bez preukázania dôkazov nemôže byť založený v zásade len na široko medializovaných udalostiach.„Takéto odôvodnenie považuje vláda za znôšku nedôkazných a konšpiračných teórií, ktorých cieľom je vo verejnosti vyvolať dojem, že orgány činné v trestnom konaní konajú pod nejakým politickým tlakom. Tie však stoja mimo rezort vnútra a kompetencie ministra,“ uviedla.Mikulec sa podľa vlády vo svojej funkcii ničím nespreneveril a garantuje príslušníkom Policajného zboru politickú bezzásahovosť a slobodu vo výkone ich práce.„Orgány činné v trestnom konaní môžu teda bez akýchkoľvek politických vplyvov odkrývať zločineckú sieť, ktorá v minulosti presiahla na najvyššie úrovne štátu,“ konštatovala. Zároveň dodala, že úvaha predkladateľov, podľa ktorej by minister vnútra mal aktívne ovplyvňovať prácu vyšetrovateľov je „mimoriadne absurdná“.Mikulec v relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo uviedol, že cíti podporu vlády, poslaneckých klubov koaličných strán a to označil za kľúčovú záležitosť.Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) po mimoriadnom rokovaní kabinetu povedala, že pre každého ministra, ktorý čelí odvolávaniu, je dôležité, aby vycítil, či má alebo nemá podporu vlády. Zhodnotila, že minister vnútra Mikulec mohol v pondelok cítiť silnú podporu vlády. Dodala, že podobne to bolo aj v prípade jej odvolávania.Kolíková nepovažuje za náhodu, že najprv bola odvolávaná ona a teraz je aj minister vnútra. „Myslím si, že je tu veľký záujem spochybniť všetko, čo sa deje okolo vyšetrovania káuz, ktoré majú presah v súvislosti s korupciou predstaviteľov najvyšších orgánov štátnej moci predchádzajúcej vlády,“ povedala. Podľa nej je určite záujem z tejto časti opozície, aby bolo spochybnené všetko.