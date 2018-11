Vláda: Zamestnávanie ľudí z tretích krajín na Slovensku sa má spružniť

Ilustračné foto. Foto: TASR, Martin Baumann Foto: TASR, Martin Baumann

Bratislava 20. novembra (TASR) - Na Slovensku sa má zefektívniť zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Uplatnenie majú nájsť najmä v profesiách, v ktorých je nedostatok pracovnej sily. Vyplýva to z novely zákona o službách zamestnanosti, ktorú v utorok s pripomienkou schválila vláda. Parlament sa ňou bude zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní.Ministerstvo práce skrátený legislatívny proces odôvodňuje naliehavosťou aktuálnej ekonomickej situácie, ktorá si vyžaduje okamžité účinné riešenia nedostatku pracovnej sily. Podľa ministerstva je totiž potrebné prijať opatrenia, ktoré prispejú k udržaniu rastu slovenskej ekonomiky s cieľom zabrániť rozsiahlym finančným stratám v hospodárstve.Novelou zákona sa má zmeniť periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Upraviť sa majú aj podporné doklady predkladané k žiadostiam o zamestnanie, ide najmä o doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.Právna norma má priniesť aj skrátenie lehôt na posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie, rozšíriť sa majú aj možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.Zamestnávateľom má pribudnúť nová povinnosť, majú povinne nahlasovať voľné pracovné miesta. Zjednotiť sa má aj dĺžka preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, odstrániť sa majú aj duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín.Právna norma má priniesť i skrátenie lehôt na posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier. Spružniť by sa malo aj prideľovanie prechodného pobytu, a to tak, že sa má prehodnotiť počet podporných dokladov k žiadosti o jeho udelenie.Zavádzajú sa nové povinnosti pre niektoré inštitúcie, akými sú ministerstvo hospodárstva, obce či úrady verejného zdravotníctva, s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte.zdôvodnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Od začiatku tohto roka do 18. októbra zamestnávalo 1384 zamestnávateľov štátnych príslušníkov tretej krajiny, z toho 143 zamestnávateľov zamestnáva štátnych príslušníkov tretej krajiny v profesiách, kde bol identifikovaný nedostatok pracovnej sily.