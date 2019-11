Vláda zasadne v Slovenských Ďarmotách

Na archívnej snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava/Slovenské Ďarmoty 21. novembra (TASR) – Vládny kabinet zasadne vo štvrtok v rámci výjazdových rokovaní v obci Slovenské Ďarmoty v okrese Veľký Krtíš. V stredu (20. 11.) sa členovia vlády stretli v Rožňavskom okrese v obci Slavošovce. Na rokovaní sa budú venovať priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš.Vláda bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 1.009.000 eur do 31. decembra. Najviac financií, a to 95.000 eur, by malo smerovať do Veľkého Krtíša na odstránenie havarijného stavu krytej plavárne. Vláda by mala vyčleniť aj 50.000 eur, ktoré by mali smerovať na dofinancovanie obstarania CT prístroja s príslušenstvom pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši.Obec Slovenské Ďarmoty by mala dostať 30.000 eur na rekonštrukciu kultúrneho domu, výmenu okien, dverí, rekonštrukciu a obstaranie vybavenia kuchyne. Obec Ipeľské Predmostie by mala získať 25.000 eur, ktoré by mali smerovať na dokončenie oplotenia na futbalovom ihrisku, zvýšenie kapacity kultúrneho domu dobudovaním okien a dverí na otvorenej terase, ale aj na vybudovanie parkoviska pri obecnom úrade.Zhodne po 20.000 eur by malo smerovať do viacerých obcí. Napríklad na rekonštrukciu plota pri základnej škole v obci Bušince, na obnovu oplotenia a výstavbu parkoviska pri cintoríne v obci Cehláre, Dolná Strehová by mala dostať financie na obnovu kultúrneho domu. Viaceré obce získajú financie aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ale aj na obnovu domov kultúry.Celkovo by malo byť podporených 72 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) zasadal vládny kabinet v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke. V septembri ministri navštívili Giraltovce (17. 9.) a Čaňu (18. 9.), v októbri Sobrance a Kežmarok (23. a 24. 10.). V stredu (20. 11.) vláda zasadala v Slavošovciach.