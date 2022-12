Vláda: Zmeniť sa má nariadenie o raste cien tepla na 20 eur/MWh

Zvýšenie ceny tepla pre domácnosti v bytových domoch by nemalo byť obmedzené rastom aktuálnych cien o maximálne 15 percent, ako to schválila vláda 15. decembra, ale nárast má byť o maximálne 20 eur na megawatthodinu (MWh). Vyplýva to z novely nariadenia, o ktorej bude rokovať vládny kabinet počas štvrtkového online rokovania.





Ďalšie nariadenie, ktoré má vláda na programe rokovania, má umožniť vyplatenie stabilizačného príspevku zdravotníckym pracovníkom v sociálnych zariadeniach.Kabinet sa bude tiež zaoberať zmiernením podmienok na udelenie štátnej investičnej pomoci. Tú by tak mohlo dostať väčšie množstvo firiem, keďže sa požiadavky na minimálnu výšku investícií aj minimálny počet nových pracovných miest počas nasledujúceho roka prechodne zníži oproti súčasnému stavu na polovicu.Vláda bude okrem iného rozhodovať aj o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným. Vláda rozhodne aj o tom, či Konferencia biskupov Slovenska dostane na podporu projektu misijnej pastoračnej práce v rómskych komunitách v roku 2023 sumu 330.000 eur. Zmeniť by sa mal aj generálny riaditeľ Exportnej a importnej banky.Rezort obrany predložil na štvrtkové online rokovanie dva materiály. Jeden sa týka vyslovenia súhlasu vlády s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR a s vyslaním ozbrojených síl SR mimo územia Slovenska na účel vojenských cvičení v prvom polroku 2023. Rokovať sa bude aj o návrhu na zvýšenie základného imania akciových spoločností DMD Group, Letecké opravovne Trenčín, Horezza a Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala a kmeňového imania štátneho podniku Vojenské lesy a majetky SR.Minimálne lehoty čistenia okien na pracovisku sa od januára majú zrušiť. Vypustia sa tiež lehoty na čistenie vykurovacích či osvetľovacích telies. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, o ktorej bude vláda rokovať.